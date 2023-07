Kanadische Dollar; Quelle: Depositphotos

Das IML Projekt für kritische Mineralien liegt 195 km ost-nordöstlich von Yellowknife und östlich der Yellowknife Pegmatite Group in der kanadischen Provinz Northwest Territories. Das Projektgebiet wurde erstmals bereits in den 1940er Jahren erkundet und verfügt über eine historische Ressource, die sich auf vier Zonen der Liegenschaft verteilt.

Die Zone BB und die Zone Kennedy Lake weisen zusammen eine historische Ressource von 1.400.000 Tonnen mit einem kombinierten Zink- und Bleigehalt von zehn Prozent und 3,5 Unzen Silber pro Tonne Gestein auf. Ungefähr 900 Meter westlich der Zone BB verfügt die Zone Kennedy Lake West über eine historische Ressource von 610.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,15 Prozent Kupfer.

Große, noch unerforschte mineralisierte Zonen

Rund acht Kilometer südöstlich der Zone BB, in der Zone Susu Lake, wurde zudem eine historische Ressource bestehend aus 142.500 Tonnen mit einem Gehalt von 0,95 Prozent Kupfer identifiziert. Damit ist das Projekt eigentlich sehr interessant. Es ist aber dennoch einer der letzten unerforschten Grünsteingürtel der Welt und hat das Potential für einen ganzen Distrikt, denn die historische Ressource stammt von nur drei Prozent des insgesamt 30.000 Acre großen Grünsteingürtels.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass auch die Provinzregierung der Northwest Territories ein gesteigertes Interesse daran hat, dass auch dieser Teil des Landes mit modernen Mitteln exploriert wird. Rover Metals plant deshalb die erste Phase eines Explorationsprogramms, um die mit dem Grünsteingürtel verbundenen Pegmatite sowie die Pegmatite, die möglicherweise in den umliegenden markanten granitischen Intrusionen vorkommen, zu erkunden.

Zunächst sollen geophysikalische Untersuchungen aus der Luft und am Boden durchgeführt werden. Sie sollen die verschiedenen historischen Zonen miteinander verbinden und eine erste Modellierung des gesamten Erzkörpers ermöglichen. Auf dieser Basis hofft Rover Metals anschließend ein erstes Bohrprogramm durchführen zu können. Dieses könnte im zweiten Halbjahr 2024 durchgeführt werden, wenn die Suche nach einem Joint-Venture-Partner für dieses Projekt erfolgreich verläuft.

Rover Metalls profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur

Das Problem vieler Rohstoffvorkommen in den Northwest Territories ist die unzureichende oder sogar ganz fehlenden Infrastruktur. Von ihm ist Rover Metals nicht betroffen, denn das IML-Projekt befindet sich in einem ergiebigen Gebiet für die Exploration von Lithium und Seltenen Erden und profitiert von einer vorhandenen primären Binnenschiffsinfrastruktur.

Die in jüngster Zeit hier gemachten Entdeckungen u.a. die von LiFT Power werden zwangsläufig dazu führen, dass die Infrastruktur noch weiter ausgebaut werden wird. Erreichbar ist das IML-Projekt im Winter über eine Eisstraße und im Sommer über einen von Thompson Landing in den 1970er Jahren angelegten Weg, der den Zugang per Lastkahn und mit Bodentransport ermöglicht.

Für die Stromversorgung sind neue Wasserkraftwerke vorgesehen, die von der kanadischen Regierung finanziert und gebaut werden. Für Rover Metals würde sich die Möglichkeit zur Stromversorgung nochmals verbessern, wenn die Erweiterung der Stromleitung vom Taltson Hydro Damm durch den östlichen Arm des Great Slave Lake nach Yellowknife fertiggestellt wird.

Eine solche Baumaßnahme ist durchaus zu erwarten, denn am südwestlichen Ende des Great Slave Lake bereitet sich Osisko Metals darauf vor, die Zink-Blei-Mine Pine Point wieder in Betrieb zu nehmen und im nahe gelegenen Hay River, gibt es eine Eisenbahnverbindung zur Zinkraffinerie von Teck Resources in Trail in der Provinz British Columbia.

* Diese Ressourcen sind historischer Natur. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um sie auf den Stand der CIM-Definition zu bringen. Die historischen

Daten sind von Rover nicht verifiziert worden. Die historischen Informationen sind im Bewertungsbericht 2103 für Indian Mountain Lake enthalten.

Lake enthalten, der bei der Regierung der Nordwest-Territorien öffentlich einsehbar ist.

Die technischen Informationen wurden von Gary Vivian, M.Sc., P.Geo., QP für die Zwecke von NI 43-101 genehmigt.

Judson Culter, CEO von Rover Metals, erklärt: "Zink, Kupfer und Lithium stehen auf der Liste der kritischen Mineralien der kanadischen Regierung.

Mineralienliste der kanadischen Regierung und wurden für die Erschließung als vorrangig eingestuft. Wir sind begeistert, dass die Regierung der Northwest

Territorien das IML-Projekt für eine Förderung ausgewählt hat. Die kürzlich von LiFT Power gemachte Entdeckung von wirtschaftlich hochwertigen

Lithium in diesem Gebiet wirft ein Schlaglicht auf das Gebiet, und wir glauben, dass der richtige Zeitpunkt für die Planung eines Explorationsprogramms für IML gekommen ist.

Explorationsprogramm für IML zu planen."

