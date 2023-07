Sonnenrast Trails Neue und nachhaltige Biketrails für Kitzbühel und Kirchberg

Kitzbühel (ots) - Ein neues Übungsgelände, der neue Sonnenrast Trail und

Streiteck Trail runden das derzeit 25 Kilometer lange Biketrail Angebot in

Kitzbühel und Kirchberg perfekt ab.



Die MTB Family Area Streiteck umfasst 1,4 km Trails und bietet alles, was

AnfängerInnen und leicht Fortgeschrittene zum Üben und Ausprobieren benötigen.

Der Sonnenrast Trail ist ein 1,8 km langer Flowtrail mit Anliegerkurven,

verspielten Rollern, Holzstegen, einer spektakulären Holzschnecke und

atemberaubendem Panorama. In unmittelbarer Nähe verläuft der Streiteck Trail

(0,8 km), eine mittelschwierige Line mit optionalen Sprüngen, Drops, Stegen und

weiteren Trail-Elementen. Die Sonnenrast Trails sind Teil eines

regionsübergreifenden Masterplans, der durch das LEADER-Programm und vom Land

Tirol unterstützt wird. Initiator ist der Verein BIKE ARGE bestehend aus der

Bergbahn AG Kitzbühel, Kitzbühel Tourismus, dem Tourismusverband Kitzbüheler

Alpen - Brixental, der Stadtgemeinde Kitzbühel und der Gemeinde Kirchberg in

Tirol; die Firma Allegra begleitet den Prozess.