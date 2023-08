First Hydrogen meldet Reichweite von 630 km bei SSE-Testlauf

Vancouver (British Columbia), 2. August 2023 / IRW-Press / - Vancouver (British Columbia) – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass sein mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle betriebenes Fahrzeug (FCEV) bei seinem jüngsten Flottentestlauf mit dem Energieversorger SSE PLC aus dem Vereinigten Königreich (SSE) mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von 630 km verzeichnet hat. Das Feedback der Fahrer war durchwegs positiv. Laut den SSE-Fahrern ist es „leise“, „sanft“ und dank des automatischen Übergangs „angenehm zu fahren“. Darüber hinaus empfanden die SSE-Fahrer die Reichweite des Fahrzeugs als äußerst beeindruckend und betonten, dass sich das Fahrzeug von First Hydrogen hinsichtlich der Reichweite eher wie ein Dieselfahrzeug verhält, jedoch ohne umweltschädliche Emissionen. Das FCEV hat die längeren Strecken, die SSE unternommen hat, weiterhin erfolgreich bewältigt und somit unter Beweis gestellt, dass es mit der bestehenden Infrastruktur kompatibel ist. Das Team stellte fest, dass das Auftanken nur wenige Minuten dauerte.

Während des Testlaufs fuhr SSE das First Hydrogen Vehicle vorwiegend auf Hauptverkehrsstraßen in Aberdeen in Schottland. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens in der Region konnte das Fahrzeug – sofern dies auf sichere Weise möglich war – über längere Zeiträume als zuvor mit Höchstgeschwindigkeit fahren. Selbst bei konstant höheren Geschwindigkeiten war das Fahrzeug mit einem Durchschnittsverbrauch von 1,58 kg H2/100 m äußerst sparsam. Während der meisten der durchgeführten Fahrten hielt das FCEV seine Batterie durch die Rückspeisung aus dem Bremsvorgang bei maximaler Ladung, d. h. die Menge der geladenen und entladenen kWh war vergleichbar, was die Effizienz des integrierten Energiemanagementsystems von First Hydrogen verdeutlicht.

Diese Daten weisen darauf hin, dass die allgemeine Performance des Fahrzeugs sogar noch besser ist als erwartet, zumal es die in den Tests vor der Inbetriebnahme erzielten Ergebnisse übertrifft, insbesondere bei konstanter Geschwindigkeit, da weniger Brems- und Beschleunigungsvorgänge einen geringeren Kraftstoffverbrauch bedeuten. Bei mehreren Fahrten wurde das FCEV voll beladen in die eine Richtung und teilweise beladen in die andere gefahren. Die SSE-Fahrer stellten fest, dass schwerere Lasten die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht erheblich reduzierten, die Reichweite des Fahrzeugs nicht verringerten und die Leistung der Brennstoffzelle nicht beeinträchtigten.