EV Resources Limited - Finale Kaufvereinbarung für Kupfer-Molybdän-Projekt Parag unterzeichnet

- EVR hat eine Reihe von Vereinbarungen zur Finalisierung der Übernahme des hochgradigen Kupfer-Molybdän-Projekts Parag (EVR 70 %) unterzeichnet.

- Mit dem Abschluss der Übernahmetransaktion für das Projekt Parag bekräftigt das Unternehmen die Neuausrichtung seiner Strategie mit Fokus auf Kupfervorkommen auf dem amerikanischen Kontinent.

- Das Unternehmen hat ein umfangreiches Due-Diligence-Programm zur Überprüfung und Verifizierung von mehr als 10.000 Meter Kernmaterial aus Diamantbohrungen abgeschlossen.

- Das Genehmigungsverfahren und die Planungen für die Bohrungen befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium; ein erstes Diamantbohrprogramm über 8.000 Meter zur Nacherkundung historischer Bohrungen ist geplant.

4. August 2023 / IRW-Press / - EV Resources Limited (ASX:EVR) („EVR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass eine Reihe von Vereinbarungen zur Finalisierung des Erwerbs einer 70%igen Beteiligung am hochgradigen Kupfer-Molybdän-Projekt Parag in der peruanischen Provinz Huaura unterzeichnet wurde. Auslöser für diese Entwicklung ist ein umfangreiches Due-Diligence-Programm mit mehreren Standortbegehungen und Sichtungen des 10.170 Meter umfassenden Diamantbohrkernmaterials.

Die Lizenzen werden auf eine neue peruanische Gesellschaft – Anta Parag S.A.C. – übertragen, an der EVR zu 70 % und GeoAndina Minerals S.A.C. zu 30 % beteiligt ist. Die erste Teilsumme in Höhe von 150.000 USD, die bei Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung zur Zahlung fällig ist, wird entrichtet, sobald die Lizenzen übertragen wurden. Die übrigen Bedingungen der Übernahme und anschließenden Investition wurden den Marktteilnehmern bereits bei Bekanntgabe der Transaktion mitgeteilt (siehe ASX-Mitteilung vom 4. Mai 2023 mit dem Titel „EVR erwirbt hochgradiges Kupfer-Molybdän-Projekt Parag in Peru“).