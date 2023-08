Die Apple-Investoren seien zu optimistisch, hatte Analyst Wamsi Mohan von Bank of America bereits am Vortag vor der Zahlenvorlage des iPhone-Herstellers gewarnt. Seine Gespräche mit Investoren hatten ergeben, dass die Erwartung vorherrsche, Apple könne im dritten Geschäftsquartal positiv überraschen und womöglich den Ausblick anheben. Derlei Hoffnungen wurden jedoch nicht erfüllt.

Unternehmensseitig hat die Quartalsberichtssaison in den USA ihren Höhepunkt inzwischen hinter sich. Vor allem in der Technologiebranche war sie stark gelaufen. Am Freitag standen die Schwergewichte Amazon und Apple im Fokus. Während Apple als Schlusslicht im Dow um 4,8 Prozent absackte, gewann Amazon als einer der Spitzenwerte im Nasdaq-Auswahlindex 8,3 Prozent und erreichte ein Zwölfmonatshoch. Die Apple-Papiere hatten allerdings zuletzt im Juli ein Rekordhoch erreicht.

Für den Arbeitsmarkt der weltgrößten Volkswirtschaft ergab sich im Juli ein gemischtes Bild. Er blieb zwar insgesamt robust, zugleich deutete sich aber auch eine Abschwächung an. So blieb der Anstieg der Beschäftigtenzahl hinter den Erwartungen zurück, während die Arbeitslosenquote sank. Das Lohnwachstum blieb solide.

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag für eine kleine Berg- und Talfahrt an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen gesorgt. Gegen Handelsende wurden die Anleger vorsichtiger, sodass die anfänglichen Gewinne abbröckelten und sich in Verluste wandelten. Die durchwachsenen Jobdaten wurden unterschiedlich interpretiert. Die einen sehen sie als Signal dafür, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein dürfte. Die Skeptiker beziehen eine abwartende Position und betonen, dass sich die US-Notenbank Fed auch weiterhin alle Türen offen halten werde.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer