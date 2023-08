Plug Power & Co vor Zahlen: Vier Kandidaten für einen Short Squeeze diese Woche

Aktien mit hohem Short-Interesse werden von Wall Street-Profis als riskant angesehen. Anleger können sich aber durch Call-Optionen an einer "Short Squeeze"-Rallye beteiligen. Zu einem Short Squeeze kommt es, wenn eine stark geshortete Aktie zu steigen beginnt und so Kaufdruck auf Hedgefonds erzeugt, die ihre Positionen dann schließen müssen, um Verluste zu begrenzen.

Goldman Sachs-Analyst Sesha Phani sagte vergangene Woche in einer Kundenmitteilung, dass Aktien mit hohem Short-Interesse große Gewinne einfahren, wenn sie die Analysten-Erwartungen übertreffen. "Aktien mit geringem Leerverkaufsanteil sind am Tag der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse zurückgegangen, während Aktien mit dem höchsten Leerverkaufsanteil deutlich gestiegen sind“ zitiert CNBC Phani.

Laut Goldman Sachs gibt es mehrere Aktien mit bevorstehenden Gewinnberichten, die ein hohes Short-Interesse aufweisen. Das Wasserstoff-Energieunternehmen Plug Power wird am 9. August sein Zahlenwerk öffnen. Die Aktie hatte im Jahr 2023 mit einem Rückgang von 6,5 Prozent zu kämpfen und liegt mehr als 80 Prozent unter ihrem Höchststand von 2021. Das Short-Interesse an Plug Power – also der Prozentsatz der verfügbaren Aktien, die leerverkauft sind – liegt laut FactSet bei über 23 Prozent.

Der Energydrinkhersteller Celsius Holdings steht ebenfalls auf der Liste und berichtet am 8. August. Die Aktie war in diesem Jahr mit einem Anstieg von 37 Prozent ebenfalls ein großer Gewinner. Laut FactSet hat Celsius ein Short-Interesse von 25 Prozent.

Zwei weitere Unternehmen, die am 8. August Bericht erstatten, sind volatile Wetten auf verschiedene Teile des Finanzsektors: der Verbraucherkreditgeber Upstart Holdings und Krypto-Miner Marathon Digital. Beide Aktien haben in diesem Jahr große Kursgewinne eingefahren. Upstart-Titel haben um rund 360 Prozent zugelegt, Marathon Digital-Aktien sind um 363 Prozent gestiegen. Die beiden Unternehmen haben laut FactSet ein Short-Interesse von 37 bzw. 26 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion