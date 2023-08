Gea-Finanzchef Marcus Ketter stirbt unerwartet im Alter von 55 Jahren

Ketter wechselte 2019 vom Stahlhändler Klöckner & Co zu Gea. Bis über seine Nachfolge entschieden ist, sollen Konzernchef Klebert und Vorstandsmitglied Johannes Giloth die Finanzthemen im Führungsgremium verantworten. Der Aktienkurs von Gea reagierte zunächst nicht auf die Neuigkeiten./lew/he

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Finanzvorstand des Anlagenbauers Gea ist tot. Marcus Ketter sei am vergangenen Sonntag im Alter von 55 Jahren unerwartet verstorben, teilte der Konzern am Montag in Düsseldorf mit. Während seiner Amtszeit habe der Manager den Turnaround des Unternehmens mitgeprägt. Insbesondere seien hier die starke Reduzierung des Net Working Capital und die damit verbundene Verbesserung des Roce und der Netto-Liquidität zu nennen. Zudem habe er wesentlich dazu beigetragen, das Vertrauen des Kapitalmarkts zurückzugewinnen.

