First Hydrogen setzt Flottenversuche erfolgreich fort

Vancouver, B.C., 8. August 2023 / IRW-Press / - Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der ersten beiden Versuche mit dem wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) des Unternehmens mit SSE Plc (SSE) und Rivus bekanntgeben zu können. Das FCEV erreichte bei den Tests mit nur einer Betankung eine Reichweite von 630 Kilometer. Die Fahrer beider Unternehmen lobten das geschmeidige und mühelose Fahrverhalten, die kurzen Betankungszeiten und das Automatikgetriebe des FCEV. Das Unternehmen möchte nun die FCEV-Tests mit den verbleibenden 14 britischen Flottenbetreibern beschleunigen, darunter Lebensmittel-, Versorgungs- und Lieferbetriebe sowie Gesundheitsdienste, indem es mit mehreren Flottenbetreibern Track Days durchführt.

Außerdem wird das Unternehmen nordamerikanischen Unternehmen die Möglichkeit geben, Tests durchzuführen. Der globale Markt für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge (FCV) wird auf 9,3 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Zeitraum 2023-2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,8 % steigen.(1) Wasserstoff-FCV bieten eine praktikable Lösung zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, da sie keine Abgasemissionen erzeugen und so zu einer saubereren Luftqualität beitragen und die Auswirkungen des Verkehrs auf die globale Erwärmung abmildern.

Die während der Testfahrten gewonnenen Daten weisen darauf hin, dass die allgemeine Performance des Fahrzeugs sogar noch besser ist als erwartet, zumal es die in den Tests vor der Inbetriebnahme erzielten Ergebnisse übertrifft, insbesondere bei konstanter Geschwindigkeit, da weniger Brems- und Beschleunigungsvorgänge einen geringeren Kraftstoffverbrauch bedeuten. Bei mehreren Fahrten wurde das FCEV voll beladen in die eine Richtung und teilweise beladen in die andere gefahren. Die SSE-Fahrer stellten fest, dass schwerere Lasten die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht erheblich reduzierten, die Reichweite des Fahrzeugs nicht verringerten und die Leistung der Brennstoffzelle nicht beeinträchtigten.