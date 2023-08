Crash-Alarm nach Moody's Rating-Entscheidung? Flammt die Bankenkrise wieder auf?

Die Nachricht, dass Moody's die Kreditwürdigkeit von zehn kleineren bis mittelgroßen US-Banken herabgestuft hat und sechs große Institute - darunter die Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street und Truist Financial Corp. - auf den Prüfstand für mögliche Herabstufungen stellt, wirft Fragen auf. Wir haben dazu bei Markus Weingran (Foto) nachgehakt. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Aktien-Experte und ist Chef der Börsenlounge, die täglich um 14 Uhr auf unserem wallstreetONLINE-YouTube-Kanal ausgestrahlt wird.

wallstreetONLINE: Inwieweit machst Du Dir als Marktteilnehmer und Trader Sorgen über die Herabstufung der Ratings von US-Banken durch die Analysten von Moody's?



Markus Weingran: Die Aktion von Moody's hat die Krise bei den US-Regionalbanken wieder schlagartig in die Köpfe der Anleger gebracht und das in einer Phase, in der die Nerven der Marktteilnehmer ohnehin schon angespannt sind. Moody's sieht besonders bei kleineren Banken ein hohes Risiko bei gewerblichen Immobilienkrediten. Hier waren die Regionalbanken in den USA zum Teil die größten Kreditgeber mit einer Summe rund 20 Billionen US-Dollar.



Jetzt sind die Zinsen in den USA rasant gestiegen. Das bedeutet, die Kredite verteuern sich auf der einen Seite und auf der anderen Seite sinkt der Wert des finanzierten Objektes. In den kommenden 18 Monaten stehen viele Anschlussfinanzierungen an und Moody's befürchtet eine Ausfallwelle bei gewerblichen Immobilienkrediten.