Qiagen erhält Zulassung für Begleitdiagnostikum in den USA - Aktie steigt um 3%

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Quartalszahlen auf "Hold" belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse waren besser als erwartet, jedoch hat der Labordienstleister den Jahresausblick reduziert.

Die US-Gesundheitsbehörde hat die Zulassung für das Therascreen PDGFRA-Kit von Qiagen erteilt. Dieses Kit unterstützt Ärzte bei der Identifizierung von Patienten mit gastrointestinalen Stromatumoren, die für eine Behandlung mit Ayvakit infrage kommen. Qiagen kann somit einen Erfolg in den Vereinigten Staaten verbuchen.

Die Anleger haben die Neuigkeiten offenbar positiv aufgenommen, da die Qiagen-Aktie im nachbörslichen US-Handel um drei Prozent gestiegen ist.

Das Analysehaus Jefferies hat ein Kursziel von 42 Euro festgelegt. Analyst Peter Welford schrieb in einer Studie, dass der Labordienstleister den Jahresausblick reduziert hat, wie auch einige Konkurrenten.

Die Original-Studie wurde am 08.08.2023 um 17:51 Uhr veröffentlicht und weitergegeben.

Die Qiagen Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 40,91EUR gehandelt.