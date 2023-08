Besser als befürchtet

Trulieve Cannabis gab den Umsatz für das 2. Quartal 2023 mit 281,8 Mio. US-Dollar an, nach 313,8 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2022. Das Unternehmen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -406,8 Mio. US-Dollar aus, nach einem Nettoverlust in Höhe von -24 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2022. In unserer nächsten E-Mail-Ausgabe werden wir detaillierter auf die Zahlen eingehen.

Der Blick auf den oberen Chart zeigt deutlich, dass Trulieve Cannabis seit geraumer Zeit den Versuch unternimmt, im Bereich von 4 US-Dollar einen tragfähigen Boden auszubilden. Ein vielversprechender Versuch, sich entscheidend von den 4 US-Dollar zu lösen, scheiterte im Juli, als es für die Aktie kurzzeitig über die 5 US-Dollar ging.

Aus charttechnischer Sicht darf die Aktie nicht mehr unter die Zone 4,0 US-Dollar / 3,7 US-Dollar abtauchen, anderenfalls wäre das Thema Bodenbildung vom Tisch. Um wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss Trulieve Cannabis nachhaltig über die 5 US-Dollar vorstoßen.