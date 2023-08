Bei Telefonica Deutschland steht viel auf dem Spiel

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan drohen Telefonica Deutschland (O2) schwere Einbußen durch die National-Roaming-Partnerschaft von 1&1 mit Vodafone . Die Kooperation habe Telefonica Deutschland quasi "verwundet", schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte stufte die Telefonica-Deutschland-Aktie von "Overweight" auf "Neutral" ab und senkte das Kursziel von 3,60 auf 2,20 Euro. Geschätzt stünden mittelfristig fast die Hälfte des freien Mittelzuflusses (EFCF) bei der Tochter sowie 15 Prozent beim spanischen Mutterkonzern Telefonica auf dem Spiel.

Vodafone und 1&1 hatten überraschend den Schulterschluss gesucht. Die Einigung auf eine National-Roaming-Partnerschaft bedeutet, dass 1&1-Kunden spätestens ab Oktober 2024 dort, wo die United-Internet-Tochter keine eigenen Masten hat, mit dem Vodafone-Netz verbunden werden. Dafür bekommt Vodafone Mieteinnahmen. Bisher hat 1&1 so einen Vertrag mit Telefonica Deutschland, dieser gilt aber nur für 4G. Bei Vodafone ist hingegen auch 5G und damit der neueste Mobilfunkstandard inbegriffen.