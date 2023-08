Cardea Europe AG wird zur globalen Plattform für Fintech-Spezialfinanzierung durch Übernahme von Cardea Luna Capital Partners LTD

Die Cardea Europe AG hat bekannt gegeben, dass sie von der Cardea Luna Capital Partners LTD übernommen wurde. Cardea Luna ist eine neu gegründete Einheit, die von der Cardea Corporate Holdings Inc. kontrolliert wird. Weitere Aktionäre sind Janus Financial Technologies und Luna Venture Partners Spain. Durch die Übernahme wird die Cardea Europe AG zur Plattform für das globale Spezialfinanzierungsgeschäft von Cardea Luna im Fintech-Sektor. Cardea Luna wird flexible Kapital-Lösungen für Fintechs und Vermögensverwalter anbieten, die ihre digitalen Fähigkeiten ausbauen möchten. Das derzeitige Management-Team von Cardea Europe bleibt erhalten, aber es werden Top-Fachleute für Venture Debt eingestellt. Die Transaktion wurde abgeschlossen, da sich durch die Stimmrechte der Cardea Corporate Holdings keine Änderung der Kontrolle ergibt.Die Cardea Europe AG wurde von der neu gegründeten Cardea Luna Capital Partners LTD übernommen. Cardea Luna Capital Partners wird ebenfalls von der Cardea Corporate Holdings Inc. kontrolliert und ist strukturell mit der Cardea Europe AG verbunden. Da es sich um einen strukturellen Wechsel zwischen verbundenen Unternehmen handelt, stellt die Transaktion keine wesentliche Änderung der Governance, Geschäftsführung oder Strategie der Cardea Europe AG dar.Die Anleihegläubiger von Cardea Europe werden zu einer Versammlung eingeladen, um Änderungen der Anleihebedingungen zu genehmigen, einschließlich einer möglichen Erhöhung des Kupons, der Verlängerung der Laufzeit und der Hinzufügung von vierteljährlichen Kündigungsmöglichkeiten.Die Cardea Luna Capital Partners LTD verfügt über eine solide finanzielle Basis, ein erfahrenes Führungsteam und eine klare Vision, ein dominierender Player bei der strategischen Finanzierung von Fintechs weltweit zu werden. Weitere Einzelheiten zur Geschäftsstrategie und zum Führungsteam von Cardea Luna werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Die Cardea Europe AG ist ein Finanzunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie wird nun als Plattform für das globale Spezialfinanzierungsgeschäft von Cardea Luna dienen, das sich auf den Fintech-Sektor konzentriert. Die Übernahme bietet der Cardea Europe AG die Möglichkeit, innovative Kapital-Lösungen für die dynamische Fintech-Branche anzubieten.

