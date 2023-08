Aktien aus Neuseeland sind eine lukrative Diversifikationsmöglichkeit für international ausgerichtete Portfolios. Zwar ist Neuseeland in die technische Rezession gerutscht. Doch die zuletzt hohe Teuerung ist auf dem Rückzug. Die Inflation sank auf 6,0% (Q2/23: 6,7%). Die zweijährigen Inflationserwartungen pendeln sich inzwischen bei 2,83% ein. Dies liegt im Zielbereich der Reserve Bank of New Zealand. Die Arbeitslosenquote zog von 3,4% auf 3,6% an. Die Notenbank hat daher auf ihrer Zinssitzung Mitte dieser Woche den Leitzins stabil gehalten. Er liegt aktuell bei 5,5%.

Dieses Umfeld dürfte Kiwi-Aktien begünstigen. Die noch immer hohe Inflation bei stabilen Zinsen spricht dafür, dass die Umsätze von Neuseelands Unternehmen positiv überraschen werden. Das gilt insbesondere für Unternehmen, die steigende Kosten gut an die Konsumenten weitergeben können. Wir haben uns auf dem Kurszettel der neuseeländischen Börse für Sie nach solchen Unternehmen umgesehen.

Folgende Aktien hat der Börsenbrief FUCHS-Kapital jüngst untersucht: