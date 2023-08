Evergrande wird zur Zerreißprobe für den chinesischen Finanzmarkt

Der chinesische Immobilienentwickler Evergrande hat in den USA einen Insolvenzantrag gestellt. So will sich das Unternehmen vor Forderungen US-amerikanischer Gläubiger schützen. Die Insolvenzmeldung ist nur eine von aktuell vielen schlechten Nachrichten aus China und befeuert Sorgen um den Zustand der chinesischen Wirtschaft. Die Wirtschaft rutschte im Juli in eine Deflation, die Teuerungsrate sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent.

Die angespannte Situation spiegeln auch die Börsenkurse: Viele Anleger stoßen chinesische Aktien ab. Der Hang Seng Index, der die 50 größten Unternehmen an der Hongkonger Aktienbörse abbildet, brach laut Marketscreener am Freitag um 2,1 Prozent ein und schloss bei 17.951 Punkten - dem niedrigsten Stand seit fast neun Monaten.