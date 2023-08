Activision Blizzard und Microsoft: Jetzt spielt Ubisoft mit – es wird ernst!

Microsoft hat den britischen Wettbewerbshütern einen neuen Deal für die Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard vorgelegt. Demnach will Microsoft die Cloud-Gamingrechte von Activision Blizzard für 15 Jahre an den französischen Videospielkonzern Ubisoft abtreten, berichtet Bloomberg. Damit könnten die Cloud-Streaming-Rechte für bestehende PC- und Konsolenspiele sowie neue Spiele, die Activision in den nächsten 15 Jahren veröffentlichen wird, künftig bei Ubisoft liegen. Die Ubisoft-Aktie startete mit einem deutlichen Plus in den Handelstag.