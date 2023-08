NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte sich am Mittwoch nach seinen leichten Vortagesverlusten stabilisieren. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt taxiert der Broker IG den Leitindex wenig verändert bei 34 297 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq 100 dürfte mit plus 0,15 Prozent starten.

Kurz vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, das am Donnerstag startet und am Samstag endet, werden sich die Bewegungen am Aktienmarkt Börsianern zufolge wohl weiter in Grenzen halten. Experten erhoffen sich Hinweise, ob die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Inflation nochmal die Leitzinsen anheben wird.