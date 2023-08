JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Jüngste Studiendaten zum Gewichtsabnahme-Medikament Wegovy stützten dessen Verwendung bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF), schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie lieferten zudem weitere Unterstützung für einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Krankheiten und für das starke Wachstum von Novo Nordisk im Bereich Fettleibigkeit./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / 13:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2023 / 13:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 171,4EUR gehandelt.