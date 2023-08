Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.08.2023

Kursziel: 3,30 Euro (zuvor: 3,00 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato



Bärenstarkes Q2 - Margensprung noch nicht eskomptiert



MS Industrie hat jüngst die Zahlen für H1/23 vorgelegt, die hochprofitables Wachstum zeigen. Das Gros unserer bisherigen FY-EBIT-Prognose wurde damit bereits erreicht.



Erlösdynamik nochmals gesteigert, Umsatz-Guidance erhöht: Im ersten Halbjahr erzielte MS Industrie eine dynamische Umsatzsteigerung auf 125,8 Mio. Euro (+29,6% yoy), die von deutlich zweistelligen Wachstumsraten in den beiden operativen Segmenten XTEC (ehemals Powertrain; +24% yoy auf 86,7 Mio. Euro) und Ultrasonic (+44% yoy auf 39,8 Mio. Euro) getrieben wurde. Gegenüber der bereits starken Entwicklung in Q1 (+27,5% yoy) wurde das Wachstumstempo in Q2 mit +31,7% yoy sogar noch gesteigert. Der Auftragsbestand lag mit 133 Mio. Euro per Ende Juni zwar etwas unterhalb des hohen Orderniveaus nach Q1, letzteres war jedoch u.a. von noch nicht abgearbeiteten Aufträgen infolge der vorherigen Lieferkettenprobleme begünstigt. Auf Gesamtjahressicht rechnet das Unternehmen nun mit Erlösen i.H.v. rund 245 Mio. Euro (zuvor: rd. 235 Mio. Euro), was für H2 eine Normalisierung des Konzernumsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich bedeuten würde. Wir positionieren uns etwas oberhalb der neuen Guidance und erachten diese als vorsichtig. So avisiert das Management für das Segment XTEC Erlöse von rund 170 Mio. Euro, woraus sich für H2 im Segment XTEC erwartete Umsätze von ca. 83 Mio. Euro und im Bereich Ultrasonic von ca. 35 Mio. Euro ableiten lassen, die jeweils leicht unterhalb des H1-Levels rangieren. Die Markttrends sprechen u.E. jedoch für ein anhaltend hohes Nachfrageniveau.



Margensprung in Q2: Auf Halbjahressicht erzielte MS Industrie eine überproportionale Ergebnissteigerung auf ein EBIT von 7,2 Mio. Euro bzw. EPS von 0,14 Euro (Vj.: 4,2 Mio. Euro bzw. 0,08 Euro). Hervorzuheben ist, dass der Ergebnissprung allein aus dem zweiten Quartal resultierte (EBIT: +127% yoy auf 5,3 Mio. Euro; EPS: 0,11 Euro), während in Q1 ergebnisseitig noch ein Seitwärtsschritt verzeichnet worden war. Gleichbedeutend damit verbesserte sich die operative Marge in Q2 auf bemerkenswerte 8,0% (+340 BP yoy; +480 BP qoq). Darin spiegeln sich u.E. diverse Effekte wider: Zum einen profitierte MS Industrie vom Operating Leverage sowie nachgeholten Verkaufsüberhängen aus 2022 bzw. Q1/23 im Bereich des wieder margenstärkeren Sondermaschinenbaus, zum anderen machten sich die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie Verkaufspreiserhöhungen nun vollends bemerkbar. Auch der Free Cashflow fiel mit 5,1 Mio. Euro in H1 stark aus, dürfte sich aufgrund noch anstehender Investitionen in die Aufstockung des automatisierten Maschinenparks jedoch nicht auf das Gesamtjahr extrapolieren lassen. Unverändert geht der Vorstand für 2023 von einer deutlichen Verbesserung sämtlicher Ergebniskennziffern und der Cashflows aus, ohne aber konkrete Bandbreiten zu benennen. Wir haben unsere Prognosen indes deutlich angehoben und rechnen auch für 2024 weiterhin nicht mit einem Rückschritt, da die von MS Industrie adressierten Endmärkte u.E. durch eine robuste Nachfrage gekennzeichnet sind.



Fazit: MS Industrie fährt mit einem äußerst starken Quartal früher als erwartet die Ernte der

jüngsten Restrukturierungsmaßnahmen ein. Sollte die Verstetigung des Margenniveaus

gelingen, besteht weiteres Upside-Potenzial in unseren Prognosen. Wir halten die Notierung

der Aktie signifikant unter Buchwert (per 30.6.: 2,52 Euro je Aktie) für ungerechtfertigt und

bekräftigen das Rating "Kaufen" mit einem neuen Kursziel von 3,30 Euro (zuvor: 3,00 Euro).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die MS Industrie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 1,640EUR gehandelt.