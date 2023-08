Quantum Battery Metals optimiert und schließt die Planung des Arbeitsprogramms bei Hooks ab

Das Unternehmen gibt an, dass das Explorationsprogramm Mitte September 2023 durchgeführt werden soll und eine Fernerkundung umfasst, wobei modernste Fernerkundungssatellitentechnologie zum Einsatz kommt, um ein bedeutendes Mineralpotenzial an diesem Standort zu entdecken und zukünftige Ziele und Anomalien auf dem Konzessionsgebiet zu ermitteln.

Die Fernerkundung, insbesondere im Bergbausektor, hat die Erkundung unentdeckter Bodenschätze, die unter der Erdoberfläche verborgen sind, revolutioniert. Diese Technologie umfasst die Erkennung und Messung von Veränderungen der Strahlung von weit entfernten Objekten und ermöglicht es Forschern, Merkmale und Muster ohne direkten Kontakt zu erkennen. Für Quantum und seine Aktionäre bedeutet die Integration der satellitengestützten Fernerkundung genauere, effizientere und umfassendere Einblicke in unterirdische Anomalien und potenzielle Ziele.

„Während wir in die nächste Phase der Exploration bei Hook‘s Harbour eintreten, sind wir nach wie vor der Nutzung der besten verfügbaren Technologie verpflichtet. Die Fernerkundung via Satellit bietet uns eine Vogelperspektive, die die Oberflächenschichten der Erde durchdringt und verborgene Schätze offenbart, die andernfalls unbemerkt bleiben würden“, so Marc Momeni, CEO von Quantum Battery Metals Corp. „Für unsere geschätzten Aktionäre bedeutet dies, dass wir in eine Technologie investieren, die potenziell zu höheren Entdeckungsraten, optimierten Betriebsabläufen und letztendlich zu besseren Renditen führen könnte.“

Die satellitengestützte Fernerkundung ist insofern reizvoll, als sie nicht invasiv ist. Die Möglichkeit, große Gebiete ohne die logistischen Herausforderungen von örtlichen Untersuchungen zu vermessen, bedeutet eine schnellere und effizientere Datenerfassung. Mit den erzeugten hochauflösenden Bildern und Daten wird das Expertenteam von Quantum vielversprechende Gebiete mit größerer Genauigkeit ermitteln können, wodurch Bohrungen gezielter und kostengünstiger absolviert werden können.