Chinas Konjunkturflaute: Wie andere asiatische Aktienmärkte davon profitieren

Bereits Anfang August stufte die US-Investmentbank Morgan Stanley den iShares MSCI China ETF von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" herab, da die Wirtschaftsdaten hinter den Erwartungen blieben. "Ein bedeutender wirtschaftlicher Abschwung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt könnte erhebliche Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften haben", warnt Jay Bryson, Chefvolkswirt von Wells Fargo.

Das eröffnet Chancen für Märkte, die ihre Abhängigkeit von China verringern. Dazu zählt Japan. "In Japan sind immer noch zahlreiche Konjunkturprogramme in Vorbereitung, was bedeutet, dass japanische Unternehmen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten einen erheblichen Rückenwind für ihre Erträge haben könnten", so Scott Ladner, CIO bei Horizon Investments. Mit dem iShares MSCI Japan ETF haben Anleger die Möglichkeit, in den japanischen Markt zu investieren. In den vergangenen fünf Tagen machte dieser zwei Prozent plus.