Diese drei Dividenden-Aktien überzeugen in doppelter Hinsicht

Wolfe Research rät Anlegern, den Blick auf Dividenden-Aktien zu richten. Es gibt Unternehmen, die ihre Ausschüttung pro Aktie kontinuierlich seit mindestens 25 Jahren steigern. Einige von ihnen glänzen laut Chris Senyek, Stratege bei Wolfe, zusätzlich durch konstante Aktienrückkäufe.

"Wir haben festgestellt, dass konsistente Rückkäufe (Unternehmen mit einem Nettoaktienrückgang in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren) und Dividenden-Aristokraten (25 Jahre konsistentes Dividendenwachstum) in den vergangenen 20 Jahren und mehr die besten Ergebnisse bei der Verwendung von Barmitteln erzielt haben. Diese Anlagestrategien haben sich in einer sich abschwächenden Wirtschaft und/oder einem rezessionsartigen Umfeld besonders gut entwickelt", so Senyek gegenüber CNBC.