Für den Wig 20 in Warschau ging es am Freitag um 1,16 Prozent auf 2050,94 Zähler hoch, nachdem er am Vortag noch ähnlich stark an Wert eingebüßt hatte. Der breiter gefasste Wig schloss 0,86 Prozent höher mit 69 017,61 Punkten.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Deutlichen Gewinnen in Warschau standen Verluste in Budapest und Moskau gegenüber, während die Kurse in Prag kaum von der Stelle kamen. Im Fokus stand - wie auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street - der monatliche US-Arbeitsmarktbericht.

