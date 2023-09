Auch der Technologiesektor spürte Auftrieb mit plus 1,5 Prozent, unterstützt von den Hoffnungen auf eine Zinspause. Adyen , Prosus , ASML und Infineon waren mit einem Zuwachs von bis zu zweieinhalb Prozent in der EuroStoxx-Spitzengruppe./ajx/jha/

Nachdem der Ölsektor deshalb bereits am Freitag merklich zugelegt hatte, hinkte er am Montag mit zuletzt plus 0,40 Prozent im Stoxx-600-Tableau etwas hinterher, während es für Rohstoffwerte allgemein als stärkstem Sektor um 1,7 Prozent nach oben ging. In London waren einige Minenwerte wie Glencore oder Rio Tinto gefragt.

Die Börsen in Europa nähmen den zum Wochenauftakt positiven Trend aus Asien auf, wo die jüngsten Stützungsmaßnahmen im chinesischen Immobiliensektor und die Hoffnungen auf ein Ende des Zinsanstiegs in den USA Auftrieb gegeben hätten, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Auch die jüngste Rally im Energiesektor, angekurbelt durch steigende Ölpreise aufgrund Lieferkürzungen der OPEC+ trügen zur guten Stimmung bei.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , legte am Vormittag um 0,81 Prozent auf 4317,29 Punkte zu. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,68 Prozent auf 7346,48 Zähler hinauf. Ebenso mit 0,68 Prozent im Plus auf 7515,01 Punkten notierte der britische FTSE 100 .

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen sind am Montag Europas wichtigste Börsen in die neue Woche gestartet. Eine freundliche Tendenz in Asien stützte. Impulse dürften derweil im Handelsverlauf rar bleiben, weil in New York die Börsen wegen eines Feiertags am Montag geschlossen sind.

