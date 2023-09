Cannabis-Aktien: Canopy Growth fährt Achterbahn!

Nicht nur die Pflanzen wachsen: Der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth setzt seinen Höhenflug fort und legte am gestrigen Montag um mehr als 80 Prozent zu. Das Unternehmen konnte seinen Börsenwert in den vergangenen zwei Wochen beinahe vervierfachen. Damit durchbricht Canopy Growth zum ersten Mal seit Mai die Ein-Dollar-Marke. Grund für den massiven Kursgewinn sind in erster Linie positive Nachrichten aus dem südlichen Nachbarland: Das US-Gesundheitsministerium hat laut einem CNBC-Bericht der Drogenbehörde (DEA) empfohlen, die Einstufung von Cannabis zu überdenken. Demnach soll Cannabis von "Schedule 1" auf "Schedule 3" herabgestuft werden. Das würde Marihuana (die getrocknete Pflanze) und Haschisch (das getrocknete Harz) nicht länger mit Heroin gleichsetzen.

Zudem zeigten sich einige Mitglieder des US-Kongresses optimistisch, dass der SAFE Banking Act zum ersten Mal seit zehn Jahren dem Senat zur Abstimmung vorgelegt werden könnte. Aufgrund der darin vorgeschriebenen Regulierungen bieten 95 Prozent aller US-Bankinstitute Cannabis-Unternehmen keine Dienstleistungen an, was Geschäftsbetrieb und Wachstum in den USA klarerweise stark erschwert.