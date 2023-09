Ölpreise außer Rand und Band

Die Ölpreise scheinen derzeit nur eine Richtung zu kennen. In Bezug auf Brent C.O. rücken die psychologisch wichtigen 100 US-Dollar in greifbare Nähe. Eine Fortsetzung der Preisrally scheint unausweichlich. Und doch mahnt das exponierte Preisniveau zur Vorsicht.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Brent C.O. Ende August bot sich noch ein anderes Bild. Damals konsolidierte Brent C.O. im Bereich von 81,5+ US-Dollar. So hieß es unter anderem „[…] Brent C.O. atmet aktuell durch. Der Preis hat den kurzfristigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) verlassen. Damit könnte es nun zu weiteren Abgaben kommen. Ein erneutes Abtauchen unter die 78 US-Dollar ist nicht auszuschließen. In diesem Fall würde es zum Wiedereintritt in die ehemalige Handelsspanne 78 US-Dollar / 72 US-Dollar kommen, die das Geschehen zuvor bestimmte und letztendlich auch den Boden für die jüngste Aufwärtsbewegung in Richtung 87+ US-Dollar bereitete. Kurzum. Brent C.O. war zuletzt Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Um bereits die obere Trendwende auszurufen, ist es aus unserer Sicht allerdings noch verführt. Ein Rücksetzer unter die 81,5+ US-Dollar oder gar unter die 80 US-Dollar würde dieses Szenario jedoch weiter befeuern.“

Brent C.O. hat in den letzten Tagen und Wochen ein veritables Aufwärtsmomentum aufgebaut. Vor allem Sorgen im Hinblick auf die Angebotsseite dominieren das Handelsgeschehen und fungieren als Katalysator für die aktuelle Preisrally.

Aus charttechnischer Sicht hat die Rückeroberung der 87+ US-Dollar die Tür in Richtung 100 US-Dollar weit aufgestoßen. Ein Erreichen des dreistelligen Preisbereiches scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Und dennoch sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass vor dem Hintergrund der überkauften Lage jederzeit mit Gewinnmitnahmen und einer technisch bedingten Konsolidierung zu rechnen ist. Solange sich etwaige Rücksetzer jedoch oberhalb von 87+ US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich.

Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 08.09., die allerdings keinen nachhaltigen Einfluss auf die Preisgestaltung hatten. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 08.09. mit 420,6 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Anstieg um knapp 4 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 420,6 Mio. Barrel liegt um knapp 2 Prozent unter dem zu diesem Zeitpunkt im Jahr zu verzeichnendem Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölförderung in den USA für die Woche zum 08.09. mit 12,9 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche (12,8 Mio. bpd) auf einem etwas höheren Niveau liegend an.

Kurzum. Die Hausse nährt die Hausse. Was abgedroschen klingt, zeigt sich aktuell am Ölmarkt. Brent C.O. könnte kurzfristig den Bereich von 100 US-Dollar erreichen. Die Bewegung ist jedoch stark überkauft, der Preis daher anfällig für Gewinnmitnahmen. Um das Rallyszenario nicht zu gefährden, sollten sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 87 US-Dollar abspielen.