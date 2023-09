Das riesige Kupfer- und Silberprojekt Cesar-Projekt, das Max Resource ( WKN A2PT41 / TSXV MAX ) in Kolumbien erkundet, erstreckt sich über insgesamt 90 Kilometer. Aktuell konzentriert sich das Unternehmen auf den nördlichen Bereich der Liegenschaft, den AM Distrikt. Und von dort meldet Max jetzt die Entdeckung eines neuen Kupfer- und Silberziels.

Aufschluss mit Kupfervererzung auf Cesar; Foto: Max Resource

Das neue Zielgebiet, AM 08, liegt rund 7 Kilometer südöstlich von AM 07, eines Zielgebiets, das die Gesellschaft im Juni dieses Jahres identifiziert hatte. Und nach Ansicht von Bruce Counts, des neuen Chef-Geologen von Max Resource, bekräftigt diese Entdeckung erneut die These des Unternehmens, dass auf Cesar zahlreiche eigenständige Lagerstätten vorhanden sein könnten. Insgesamt hat man auf dem gesamten Cesar-Projekt damit nun 22 Zielgebiete identifiziert.

Der AM Distrikt

Beginnend im äußersten Norden des Jurabeckens wurden im AM-Distrikt über viele Kilometer hinweg klassische, gestapelte Rotliegeaufschlüsse mit weitreichender seitlicher Kontinuität beprobt. In den sedimentären Rotschichtabfolgen wurden Spitzenwerte von 34,4% Kupfer und 305 g/t Silber dokumentiert. Dabei bestätigte Max Anfang des Jahres mit zwei Erkundungsbohrungen, dass sich die schichtförmige Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt.

Vorläufige Arbeiten am AM 08-Aufschluss wiederum haben dem Unternehmen zufolge gezeigt, dass die Kupfer- und Silbervererzung in einer stark abfallenden Struktur in einem porphyrischen Rhyolith, einer Art felsischem Vulkangestein, enthalten ist, die auf einer Breite von 10 Metern sichtbar ist, bevor sie unter der Erdoberfläche verschwindet. Chalkosin und Malachit sind die häufigsten Kupferminerale, die im Aufschluss beobachtet wurden, wobei auch geringe Mengen an Chalkopyrit und Covellit auftreten.

Die Max-Crews haben bereits mit der systematischen Entnahme von Grabenproben auf dem vererzten Aufschluss begonnen. Darüber hinaus wurden detaillierte Kartierungen in der Umgebung der Neuentdeckung aufgenommen, um möglicherweise das Ausmaß der Mineralisierung zu erweitern.

Vermessung des AM-Distrikts in vollem Gange

Parallel zu diesen Arbeiten ist eine hochauflösende luftgestützte magnetische und radiometrische Vermessung des gesamten AM-Distrikts mit einer Länge von 4.000 Kilometern in vollem Gange. Max Resource wird die Vermessungsergebnisse verwenden, um bestehende Ziele zu verfeinern und neue Ziele zu identifizieren, indem die Lithologien und die geologischen Strukturen, die die Mineralisierung kontrollieren, kartiert werden.

Fazit: Das Potenzial des Cesar-Projekt wächst mit jedem Ziel, das Max Resource auf der riesigen Liegenschaft entdeckt. Die Aussicht auf nicht nur einige, sondern zahlreiche eigenständige Kupfer-Silber-Lagerstätten ist unserer Ansicht nach äußert vielversprechend, bedeutet aber auch, dass das Unternehmen noch viel Arbeit vor sich hat, um diese These weiter zu erhärten. Wir sind jetzt erst einmal gespannt auf die Ergebnisse der Proben, die derzeit auf AM 08 entnommen werden und halten die Leser von Goldinvest.de natürlich auf dem Laufenden.

