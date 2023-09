Das sieht gut aus!

Die Deutsche Telekom beeindruckt in diesen Tagen mit einer veritablen Erholungsrally. Mit dem Sprung über die 20,6 Euro könnte die Aktie die Tür weit aufgestoßen haben. Der untere Chart zeigt, warum das so sein könnte…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Deutschen Telekom vom 13.09. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen gelang es der Deutschen Telekom, eine belastbare Erholung auf die Beine zu stellen. Die Rückkehr über die 19 Euro war ein erster Achtungserfolg, der sich mit dem Vorstoß über die 19,5 Euro noch einmal bestätigte. Doch erst die Rückkehr der Aktie über die 20+ Euro setzte ein starkes Ausrufezeichen. Zudem gelang der Aktie kürzlich die Rückkehr über die 200-Tage-Linie. Mit dem Widerstandsbereich um 20,6 Euro stellt sich nun eine weitere Herausforderung der Aktie in den Weg. Unter anderem wird dieser Kursbereich vom ehemaligen Doppeltop (Januar / Februar 2023) verstärkt. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte der Deutschen Telekom demnach weiteren Schub in Richtung 21 Euro bringen. […]“

Die Deutsche Telekom nutzte die Gunst der Stunde und knackte die 20,6 Euro. Damit hat das ehemalige Doppeltop als Widerstand seinen „Schrecken“ verloren. Gleichzeitig löste die Aktie ein starkes Kaufsignal in Richtung 21 Euro aus. Ein erster Vorstoß in Richtung 21 Euro blieb erfolglos. Dabei wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, die Bewegung über die 21 Euro hinweg auszudehnen.

Mit Blick auf das fortgeschrittene Stadium der Erholung könnten jederzeit Gewinnmitnahmen aufkommen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich diese oberhalb von 20,6 Euro abspielen würden. Auch ein Test der 20 Euro wäre noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, wäre Obacht geboten.