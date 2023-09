NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen fällt zum Wochenauftakt eine weitere Stabilisierung eher schwer. Neben der anhaltenden Belastung durch die weiter hohen Zinsen rückt zunehmend die Furcht vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA in den Fokus der Anleger.

Am Montag verlor der Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,23 Prozent bei 33 885,48 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 4316,72 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte kaum verändert bei 14 695,71 Zählern. Die vergangene Woche war am New Yorker Aktienmarkt sehr schwach verlaufen.