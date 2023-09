Gabbs Projekt; Quelle: P2 Gold

Waren in der ersten Fassung der PEA lediglich die Oxidmineralisierungen enthalten, sieht die aktualisierte Fassung auch eine Förderung des Sulfiderzes vor. Aus dem Abbau beider Erze ergibt sich dadurch eine vergrößerte Minenproduktion von 1,86 Millionen Unzen Goldäquivalent.

Der Nettogegenwartswert nach Steuern beträgt bei einem Abzinsungssatz von 5% 292,2 Millionen US-Dollar. Bei einem angenommenen Goldpreis von 1.918 US-Dollar, einem Silberpreis von 23,01 US-Dollar pro Unze und einem Kupferpreis von 3,73 US-Dollar je Pfund ergibt sich ein interner Zinsfuß von 17,0 Prozent.

Die prognostizierten Gesamteinnahmen während der Lebensdauer der Mine belaufen sich bei den angenommenen Spottpreisen für die Metalle auf 3,43 Milliarden US-Dollar. Aus ihnen ergibt sich eine Lebensdauer der Mine von 13,4 Jahren. Möglich wäre nach diesen Berechnungen über die gesamte Dauer des Minenlebens eine Goldäquivalentproduktion von 1,86 Millionen Unzen. Sie setzt sich zusammen aus der Produktion von 1,206 Millionen Unzen Gold, 1,742 Millionen Unzen Silber und 327 Millionen Pfund Kupfer.

P2 Gold strebt eine Amortisation der Kosten innerhalb von nur drei Jahren an

Die durchschnittliche jährliche Goldäquivalentproduktion würde damit 139.000 Unzen betragen. Der Produktion stehen geschätzte Kapitalkosten vor der Produktion, einschließlich der Kosten für Unvorhergesehenes, von 277,7 Millionen US-Dollar gegenüber. Aus ihnen ergibt sich bei den aktuellen Spot-Metallpreisen eine Amortisation innerhalb von 3,0 Jahren.

„Wir haben die PEA von Gabbs vom Juni 2023 aktualisiert, um die Erschließung der Sulfidmineralisierung zusätzlich zur Oxidmineralisierung und eine Erhöhung der Abbaurate auf sechs Millionen Tonnen pro Jahr einzubeziehen, um die Erschließung einer mittelgroßen Mine zu ermöglichen“, erklärte Joe Ovsenek, der Präsident und CEO von P2 Gold.

Die aktualisierte PEA sieht die Haufenlaugung als erste Betriebsphase für die ersten fünf Jahre vor, um den Kapitalbedarf und die Projektrisiken zu reduzieren. Der Haufenlaugungsbetrieb wird dabei das Kapital für die Vorproduktion und einen beträchtlichen Teil des Mühlenkapitals vor dem Beginn der Mühlenverarbeitung im sechsten Jahr abdecken.

Die wirtschaftlichen Parameter für das Gabbs-Projekt könnten sich nochmals deutlich verbessern

Die Machbarkeitsstudie für das Gabbs-Projekt, die in Kürze in Angriff genommen werden soll, wird sich auf die Optimierung des Minenplans und der Investitionskosten, die Evaluierung des Contract-Mining und die Durchführung zusätzlicher metallurgischer Arbeiten konzentrieren. Dies dürfte die Wirtschaftlichkeit des Projekts nochmals erhöhen.

Last but not least verfügt das Gabbs-Projekt auch über ein beträchtliches Potential zur Erweiterung der Mineralressourcen. Dies gilt sowohl für die Oxide wie auch für die Sulfide. Das Management von P2 Gold geht deshalb davon aus, dass das Gabbs-Projekt zu einer langlebigen Gold- und Kupfermine weiterentwickelt werden kann.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der P2 Gold halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von P2 Gold Corp. beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen P2 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da P2 Gold Corp. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu P2 Gold Corp. entlohnt.