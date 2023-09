NEW YORK (dpa-AFX) - Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock will bei seinem in den Vereinigten Staaten geplanten Börsengang Kreisen zufolge eine Bewertung von mindestens zehn Milliarden Dollar erzielen. Der deutsche Konzern wolle in der kommenden Woche damit starten, bei den Investoren die Gebote einzuholen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Bewertung im zweistelligen Milliardenbereich wäre etwas mehr als zuletzt spekuliert.

Den Informationen zufolge will Birkenstock den Preis und weitere Details des Börsengangs am 10. Oktober veröffentlichen. Einen Tag später sollen die Papiere dann an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt werden. Dass die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz in den USA an die Börse geht, gilt als weitere Niederlage für den deutschen Finanzplatz. So gab es hierzulande nur sehr wenig Börsengänge, unter anderem weil auch deutsche Unternehmen wie Biontech ihr Kapitalmarkt-Glück lieber im Ausland suchen.