Meta Materials und Panasonic Industry kooperieren im Bereich transparente leitfähige Materialien der nächsten Generation

Dabei werden die patentierten NANOWEB-Designs von META und die eigentumsrechtlich geschützte Verfahrenstechnik von Panasonic Industry eingesetzt, um neue Anwendungen für den Automobilsektor und die Unterhaltungselektronik zu entwickeln.

NOVA SCOTIA, KANADA, und OSAKA, JAPAN / ACCESSWIRE / 29. September 2023 / Meta Materials Inc. (das Unternehmen oder META) (NASDAQ:MMAT), ein Entwickler von modernsten Materialien und Nanotechnologie und ein führender Lösungsanbieter im Bereich multifunktionale transparente leitfähige Materialien, und Panasonic Industry Co., Ltd. (Panasonic Industry), eine Betriebsgesellschaft der Panasonic Group für den Geschäftsbereich Geräte mit einer eigentumsrechtlich geschützten und skalierbaren Verfahrenstechnik, die feinlinierte, hochtransparente leitfähige Folien mit geringem Widerstand liefert, entwickeln derzeit gemeinsam eine strategische Kooperation – von der Konzeption bis hin zur Massenproduktion. Es wird erwartet, dass diese gemeinsame Anstrengung die Lieferung von NANOWEB-Folien verbessern und das Wachstum des Sektors transparente leitfähige Folien ankurbeln wird; damit können neue Anwendungen für den Automobilsektor und die Unterhaltungselektronik angeboten werden, etwa transparente Folienantennen, transparente Folienheizer und transparente elektromagnetische Folienabschirmung.

Heute besteht eine zunehmende Nachfrage nach extrem niedrigem Schichtwiderstand und hoher optischer Leistung, was insbesondere für großflächige Anwendungen benötigt wird, etwa flexible Solarzellen, intelligente Fenster für die Kommunikation der nächsten Generation und transparente Heizer für Automobilanwendungen. Laut den Prognosen von BCC Research wird der weltweite Markt für transparente leitfähige Folien mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,2 % von 4,9 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 7,6 Milliarden Dollar im Jahr 2025 anwachsen.

„Unsere strategische Kooperation mit Panasonic Industry stellt für META einen entscheidenden Moment dar. Wir haben uns für Panasonic Industry entschieden, um unsere patentierten Designs in die Massenproduktion zu überführen; Grund dafür waren deren herausragende Verfahrenstechnik sowie die Qualität, die den Anforderungen der Automobilindustrie entspricht. Dies unterstützt unser gemeinsames Ziel, den Sektor der transparenten leitfähigen Materialien auszubauen“, erklärte George Palikaras, der President und CEO von META. „Durch diese Zusammenarbeit können wir unser Know-how zusammenführen und in der Branche neue Maßstäbe setzen.“