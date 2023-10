Rivian-Anleger im Schock: Kurseinbruch nach Ankündigung

Auslöser für die Turbulenzen war die Ankündigung des Tesla-Konkurrenten, grüne Wandelanleihen im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeben zu wollen. Die Aktien des in Irvine, Kalifornien, ansässigen Unternehmens fallen aktuell im außerbörslichen Handel um 8,9 Prozent. Wandelanleihen können bei der Umwandlung in Aktien zu einer Verwässerung führen und werden daher von den Anlegern in der Regel negativ beurteilt.

Rivian hatte am späten Mittwoch auch einen Anstieg der Quartalsumsätze bekannt gegeben, der im Rahmen der Schätzungen ausgefallen war. Das Unternehmen erwartet für die drei Monate bis Ende September einen Umsatz zwischen 1,29 und 1,33 Milliarden US-Dollar, verglichen mit fast 540 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Von LSEG befragte Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,31 Milliarden US-Dollar gerechnet.