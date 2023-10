04.10.2023 -

Globaler Ausblick

Angesichts der restriktiven Geldpolitik und der anhaltend hohen Inflation ist die Weltkonjunktur weiterhin rückläufig. Trotz einer weiteren Wachstumsverlangsamung im letzten Quartal des Jahres gibt es keine Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Rezession. Die Lage auf den Arbeitsmärkten bleibt angespannt. Die Zahl der offenen Stellen nimmt kontinuierlich ab und die Arbeitslosenquoten steigen langsam an. Während sich das Verbrauchervertrauen auf niedrigem Niveau zu stabilisieren scheint, sind die Erwartungen für die künftige Wirtschaftstätigkeit nach wie vor schwach.

Nachdem die Gesamtinflation in der ersten Jahreshälfte erheblich zurückgegangen war, beginnt sie nun wieder zu steigen. Grund dafür sind einerseits der Basiseffekt und andererseits sowohl steigende Reallöhne als auch eine starke fiskalische Unterstützung. Zusätzlich wird der Disinflationsprozess und das Wachstumsnarrativ durch den erheblichen Anstieg der Ölpreise ernsthaft in Frage gestellt. Die Zentralbanken in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften werden die Zinssätze noch länger auf hohem Niveau belassen, Zinssenkungen sind in den kommenden Quartalen nicht zu erwarten.