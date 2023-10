Nach FTX jetzt Binance? Droht ein neuer Crash am Krypto-Markt?

Binance-CEO Changpeng Zha sieht sich und sein Unternehmen mit Vorwürfen des US-Justizministeriums unter anderem wegen Betrugs, Geldwäsche und möglicher Umgehung von Sanktionen konfrontiert. Eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC wirft Binance und Zhao zudem illegalen Wertpapierhandel vor. Binance drohen der Ausschluss vom US-Markt und Strafzahlungen in Milliardenhöhe.

Die weltgrößte Krypto-Börse Binance ist laut der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

Der Aufstieg und mögliche Fall von Binance sei zudem eng mit dem Konkurs der Krypto-Börse FTX verbunden. Demnach seien Binance und Zhao Gegenstand einer Sammelklage von FTX-Kunden, die behaupten, Zhao habe durch die Liquidierung von FTX-Token und die dadurch ausgelöste Panik absichtlich zum Zusammenbruch des ehemaligen Konkurrenten FTX beigetragen. Die in Kalifornien eingereichte Klage werfe Zhao und Binance auch unlauteren Wettbewerb und Monopolisierung vor.

Viele Führungskräfte hätten Binance bereits verlassen und rund 1.000 Mitarbeiter seien entlassen worden, während Binance seine Aktivitäten in den USA reduziere, wo der regulatorische Druck hoch sei. Auch in Europa spürt Binance den Druck der Regulierungsbehörden mit Verboten und Ermittlungen in mehreren Ländern.

Obwohl Binance seine liquiden Kryptowährungsreserven offenlegt und laut Experten über mehr Liquidität verfügen dürfte als FTX vor dessen Zusammenbruch, könnte es auch bei Binance zu einem Vertrauensverlust mit Bank-Run kommen, so die NZZ. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf den Krypto-Markt.



Der Bitcoin notiert derzeit leicht im Minus. Eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt kostet derzeit 27.483 US-Dollar.

Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion