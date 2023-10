Flughafen Zürich im September praktisch auf Vorkrisenniveau

Die Flughafen Zuerich Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 178,6EUR gehandelt.

Von den 2,8 Millionen Fluggästen waren 70 Prozent Lokalpassagiere, 30 Prozent nutzten den Flughafen Zürich, um auf einen anderen Flug umzusteigen. Die Starts und Landungen legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 13 Prozent auf 23 310 zu. Damit liegen auch die Flugbewegungen wieder nahe am Niveau von 2019 (96 Prozent).

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zahl der Passagiere am Flughafen Zürich ist im September wie in den Monaten zuvor erneut gestiegen. Insgesamt reisten 2,8 Millionen Menschen über den größten Schweizer Airport, wie er am Mittwoch mitteilte. Das entspreche praktisch dem Vorkrisenniveau (98 Prozent) und rund ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

