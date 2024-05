Die Bedenken der Fed richten sich insbesondere auf die anhaltenden Inflationsrisiken, die durch geopolitische Ereignisse und den anhaltenden Druck auf die Verbraucher, insbesondere im unteren Lohnsegment, verstärkt werden könnten. Einige Mitglieder des Ausschusses äußerten sich besorgt über die zunehmende Belastung der Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die zunehmend zu riskanteren Finanzierungsformen greifen, um ihren Konsum aufrechtzuerhalten.

Die Diskussionen innerhalb des Offenmarktausschusses zeigen auch, dass es Unsicherheit darüber gibt, wie lange es dauern wird, bis die Inflation nachhaltig auf das Zielniveau zurückkehrt und wie stark die derzeit hohen Zinssätze den Prozess beeinflussen. Die Immigration wurde als Faktor erwähnt, der sowohl den Arbeitsmarkt anregt als auch die Konsumniveaus unterstützt.

So viele Zinssenkungen erwartet der Markt

Während einige Mitglieder darauf hinwiesen, dass saisonale Verzerrungen die frühen Inflationssprünge in diesem Jahr erklären könnten, argumentierten andere, dass die breite Basis der Preissteigerungen nicht überbewertet werden sollte. Diese Diskussionen unterstreichen die Komplexität der wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen sich die Zentralbank konfrontiert sieht.

Die Märkte haben ihre Erwartungen an Zinssenkungen für dieses Jahr nach der Veröffentlichung der Protokolle angepasst. Die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung im September wird nun auf etwa 60 Prozent geschätzt, während die Aussichten auf eine zweite Senkung im Dezember nur noch knapp über 50 Prozent liegen. Anfang des Jahres hatten die Märkte noch mindestens sechs Viertelprozentpunktsenkungen erwartet.

Fed will mehr Daten sehen

Die vorsichtige Haltung der Zentralbank spiegelt sich in den jüngsten öffentlichen Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller wider, der betonte, dass er "mehrere Monate" guter Daten sehen müsse, bevor er für eine Zinssenkung stimmen würde. Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte ebenfalls die Notwendigkeit, geduldig zu bleiben und die restriktive Geldpolitik ihre Arbeit machen zu lassen, während die Inflation weiterhin höher ausfällt.

Diese behutsame Herangehensweise zeigt, dass die Federal Reserve entschlossen ist, die Inflation zu bekämpfen, aber auch bereit ist, ihre Politik anzupassen, falls sich die wirtschaftlichen Bedingungen ändern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

