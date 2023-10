Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 26-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Aktie der Woche

Caledonia Mining vermeldet Rekordproduktion

Caledonia Mining vermeldete kürzlich eine Rekord-Goldproduktion der Mine Blanket in Simbabwe für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Quartal. Demnach betrug die vierteljährliche Goldproduktion 21.772 Unzen, ein neuer Quartalsrekord für die Mine Blanket. Dies bedeutete gleichzeitig einen Anstieg von drei Prozent gegenüber den 21.120 Unzen, die im entsprechenden Quartal 2022 produziert wurden. Die Goldproduktion in den neun Monaten bis Ende September betrug 55.244 Unzen. Caledonia bekräftigte damit seine Goldproduktionsprognose für 2023, die zwischen 75.000 und 80.000 Unzen liegt.

News: Rekord-Quartalsproduktion in der Mine Blanket

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining steigert Goldförderung um 50%

Calibre Mining veröffentlichte vor wenigen Tagen die Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis 30. September 2023. Demnach sind die Barmittel im 3. Quartal auf 97 Millionen US$ gestiegen, ein Anstieg um 26% gegenüber dem 2. Quartal 2023 und 72% seit Anfang 2023. Das Unternehmen verzeichnete zusätzlich die 4. konsolidierte vierteljährliche Rekord-Goldproduktion von 73.485 Unzen in Folge. Dies bedeutete eine 50%ige Steigerung der Goldproduktion im Vergleich zum 3. Quartal 2022 (49.081 Unzen). Seit Beginn des Jahres konnten nunmehr 208.011 Unzen gefördert werden, womit man weiterhin auf gutem Weg ist, die Jahresprognose von 250.000 - 275.000 Unzen zu erreichen.

News: Calibre Mining liefert weiterhin starken Free Cash Flow, Cash-Position um 26% auf 97 Millionen US$ erhöht, Rekordquartal mit einer Produktion von 73.485 Unzen Gold

Consolidated Uranium schließt erste Bohrphase ab

Consolidated meldete jüngst den Abschluss der ersten Phase der Bohrungen in der zu 100 % unternehmenseigenen Uranmine Tony M im Südosten von Utah. Das Unternehmen hat 21 der bis zu 59 vorgeschlagenen kombinierten konventionellen Dreh- und Kernbohrungen abgeschlossen, was ungefähr 16.240 Fuß an Bohrungen entspricht. Das Programm 2023 ist darauf ausgelegt, die Dichte der Bohrlöcher zu erhöhen, um die "abgeleiteten" Mineralressourcen in die Kategorie "angezeigte" Mineralressourcen aufzuwerten und ein detailliertes Verständnis der Verteilung der Vanadiummineralisierung in der Lagerstätte zu entwickeln. Das Bestätigungsbohrprogramm von CUR im Jahr 2022 zeigte, dass das V2O5/U3O8-Verhältnis an verschiedenen Stellen innerhalb des Minengebiets zwischen durchschnittlich 1:1 und mehr als 17:1 liegt.

News: Consolidated Uranium schließt erste Phase der Bohrungen auf Tony M Mine ab

Karora Resources vermeldet starke Quartalszahlen

Karora Resources konnte für das dritte Quartal 2023 eine starke konsolidierte Goldproduktion von 39.548 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekanntgeben. Der Goldabsatz für das dritte Quartal betrug 41.278 Unzen. Der ungeprüfte konsolidierte Bargeldbestand von Karora belief sich zum 30. September 2023 auf 84,2 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 13 Millionen Dollar gegenüber dem 30. Juni 2023 entspricht.

News: Karora meldet eine starke Goldproduktion von 39.548 Unzen im dritten Quartal, einen Goldverkauf von 41.278 Unzen und eine erhöhte Bargeldposition von $84,2 Millionen

Osisko Development erhält wichtiges Umweltzertifikat

Osisko Development gab vor kurzem bekannt, dass das Unternehmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das zu 100% unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia, Kanada, erhalten hat. Das EA-Zertifikat wurde vom Environmental Assessment Office der Provinz British Columbia ausgestellt und wird durch Genehmigungsentscheidungen von The Honourable George Heyman, Minister für Umwelt und Klimawandelstrategie, und The Honourable Josie Osbourne, Ministerin für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation, unterstützt. Der Erhalt des EA-Zertifikats schließt das EA-Verfahren für das Projekt, das im Oktober 2019 eingeleitet wurde, erfolgreich ab. Es ist das erste Bergbauprojekt in BC, das dieses neue Zertifikat erhält.

News: Osisko Development erhält Zertifikat für Umweltbewertung für Cariboo Gold Projekt

Sibanye-Stillwater genehmigt zweite Bauphase für Keliber

Sibanye-Stillwater gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen den Beginn der zweiten Phase seines Lithiumprojekts Keliber genehmigt hat, die den Bau des Konzentrators und die Entwicklung des Tagebaus Syväjärvi in Päiväneva in Finnland umfasst. Die Investitionsausgaben für den Konzentrator werden jetzt mit 230 Millionen Euro veranschlagt und liegen damit 10 Millionen Euro höher als in der vorherigen Schätzung. Diese Erhöhung ist auf die Überarbeitung der Abwasseraufbereitungsanlage in der Lithiumraffinerie Keliber zurückzuführen.

Die Lieferung von Erz aus dem Syväjärvi-Tagebau wird zeitlich mit der Inbetriebnahme des Konzentrators zusammenfallen.

News: Sibanye-Stillwater genehmigt die Entwicklung der zweiten Phase seines Keliber-Lithiumprojekts

Skeena Resources bestätigt Gold-Kupfer-Mineralisierung auf dem Grundstück KSP

Skeena Resources hat bei Feldarbeiten in dieser Saison bei KSP erfolgreich ein Kontinuum von Mineralisierungsarten identifiziert, einschließlich tieferer Gold-Kupfer-Mineralisierungen im Porphyrstil, peripherer Skarn- und Verdrängungsarten sowie hochgradiger epithermaler Adern entlang eines 17 Kilometer langen Abschnitts des vielversprechenden Bronson-Korridors. Die gesammelten Proben der Ziele Tami, Pins und Khyber Gap befinden sich alle auf dem Bronson Corridor und erbrachten bis zu 14,2g/t Gold, 27,4g/t Silber, 1,09% Kupfer sowie bis zu 31,34% Zink. Skeena betrachtet KSP angesichts der historisch zersplitterten Eigentumsverhältnisse, der ehemals niedrigen Rohstoffpreise und des Mangels an ausreichenden Finanzmitteln für eine systematische Erkundung des Gebiets als Frühphase. Abgesehen vom Inel-Prospekt wurden auf dem Grundstück nur 12.514 Meter an weit verstreuten, oberflächlichen historischen Bohrungen durchgeführt.

News: Skeena bietet regionale Explorations-Updates für 100 % KSP-Eigentum

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Argentina Lithium & Energy + Alpha Lithium + Aurania Resources + Caledonia Mining + Canada Nickel + Collective Minerals + Consolidated Uranium + Fury Gold Mines + GoldMining + IsoEnergy + Lithium ION Energy + Mawson Gold + Millennial Potash + Osisko Development + Sierra Madre Gold & Silver + Skeena Resources + Uranium Energy + US Critical Metals + Victoria Gold.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Alpha Lithium + Aurania Resources + Caledonia Mining + Canada Nickel + Consolidated Uranium + Fury Gold Mines + GoldMining + IsoEnergy + Mawson Gold + Millennial Potash + Osisko Development + Sierra Madre Gold & Silver + Skeena Resources + Uranium Energy + US Critical Metals + Victoria Gold.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG