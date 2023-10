BioNTech-Aktie stürzt ab: Warnung vor Abschreibungen schockt Anleger!

Der deutsche Biotechkonzern gehe derzeit davon aus, dass "das Unternehmen voraussichtlich im dritten Quartal 2023 die Auswirkungen der Vorratsabschreibungen und anderen Belastungen von Pfizer im Zusammenhang mit Comirnaty in Höhe von bis zu 0,9 Milliarden Euro erfassen wird, was BioNTechs Hälfte des Bruttogewinnanteils aus der Vereinbarung mit Pfizer entspricht", gab BioNTech in einer Mitteilung am Montag bekannt.

Die Aktien des Impfstoffherstellers, der auch Krebstherapien entwickelt, fielen gestern in Frankfurt zeitweise um mehr als neun Prozent auf ein Zweimonatstief. Im frühen Handel am Dienstag ging es weiter abwärts, die Titel notierten zuletzt 1,5 Prozent schwächer bei 92,34 Euro. Damit haben sie seit Jahresbeginn bereits 35 Prozent eingebüßt.