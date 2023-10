Alphabet: Zu große Erwartungen vor dem Zahlen-Showdown?

In vielen Unternehmen werden derzeit Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Heute stehen diese beispielsweise bei Netflix und Tesla an. In der kommenden Woche, am 24. Oktober, veröffentlicht die Google-Mutter Alphabet ihre Geschäftszahlen. Bereits im zweiten Quartal übertraf Alphabet die Prognosen der Analysten mitunter deutlich: der Nettogewinn stieg auf 18,37 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 1,44 US-Dollar entsprach.

Auf diesen könnte die Alphabet-Mannschaft aber noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Das glauben unter anderem die Analysten von BofA Securities. Sie rechnen mit einem starken Margenwachstum gegenüber dem Vorjahr und sehen den bereinigten Gewinn pro Aktie bei 1,86 US-Dollar, wie es in einer aktuellen Notiz heißt. Für entsprechenden Rückenwind dürfte das gut laufende Suchgeschäft und die Videoplattform YouTube wie erfolgreich realisierte Kostensenkungen sorgen.