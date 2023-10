Gold über 60.000 Euro/kg

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.952 auf 1.974 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.977 $/oz um 30 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-tv.de: „Vom Iran unterstützte Milizen greifen US-Streitkräfte an“. „Nachdem solche Attacken seit vergangenem Jahr nachgelassen haben, greifen nun irakische (!) Milizen zwei Luftwaffenstützpunkte an“. „Die USA haben 2500 Soldaten im Irak und 900 weitere im benachbarten Syrien stationiert“. „Zuvor hatten sich die US-Regierung und Katar Medienberichten zufolge darauf geeinigt, dem Iran angesichts des Großangriffs der Hamas auf Israel den Zugang zu sechs Milliarden US-Dollar zu verwehren. Auf Grundlage von US-Sanktionen waren diese auf südkoreanischen Konten eingefroren worden, nach einer Vereinbarung zu einem Gefangenenaustausch hatte Südkorea das Geld aber nach und nach wieder freigegeben (Quelle: https://www.n-tv.de/politik/Vom-Iran-unterstuetzte-Milizen-greifen-US-Streitkraefte-an-article24474752.html).In der 18-minütigen Regierungserklärung vom 12.10.23 zum Terror gegen Israel erwähnt Bundeskanzler Olaf Scholz den Iran nach 6 Minuten (Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=zO12XFnu-3Y).Auch in diesem Artikel wird der Iran erwähnt: „US-Kriegsschiff fängt Raketen aus dem Jemen ab“ (Quelle: https://www.n-tv.de/politik/US-Kriegsschiff-faengt-Raketen-aus-dem-Jemen-ab-article24477068.html).USA senden einen zweiten Flugzeugträger in die Krisenregion (Quelle: https://www.flugrevue.de/militaer/panther-warzenschweine-und-ike-vor-ort-us-navy-schickt-zweiten-flugzeugtraeger-nach-nah-ost/).Deutsche Eurofighter üben in Jordanien (17.10.23) (Quelle: https://www.flugrevue.de/militaer/luftwaffen-premiere-in-der-wueste-deutsche-eurofighter-ueben-in-jordanien/).Kommentar: Vgl. Vortrag Edelmetallmesse München 2022: „Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“.