Volkswagen mit Schocker nach Börsenschluss

Die vergangene Woche war aus Sicht der Börsianer eine zum Vergessen. Durch die weiterhin eskalierende geopolitische Lage geprägt von Unsicherheiten riss der DAX die psychologisch wichtige Hürde von 15.000 Punkten und schloss mit einem Minus von über 4 Prozent bei 14.785 Punkten. Zu allem Überfluss überraschte der Automobilgigant Volkswagen nach Xetra-Schluss mit einer Gewinnwarnung.

Grund für die Prognosesenkung seien die bisher entstandenen Effekte aus Rohstoff-Absicherungsgeschäften der ersten drei Quartale, die in den abschließenden Monaten des Geschäftsjahres nicht mehr aufzuholen seien. So äußerte sich das Management der Wolfburger in einer Unternehmensmeldung, dass die "weitere Entwicklung an den Rohstoffmärkten nicht vorhersagbar" bleibe.