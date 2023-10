Die Verbraucherpreise lagen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im September um 4,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Im August hatte die Teuerung noch 6,1 Prozent betragen. Die Daten dürften die Erwartung festigen, dass die EZB die Zinsen nach zehn Erhöhungen in Folge nicht weiter anheben wird – so es keine Schocks gibt. Die Währungshüter haben jedoch auch immer wieder bekräftigt, die Kreditkosten für einen längeren Zeitraum auf restriktivem Niveau halten zu wollen, um die Inflation auf das EZB-Ziel von zwei Prozent zu drücken.

Was passiert nun nach dem Zinsgipfel? Die Notenbanken und viele Ökonomen erwarten, dass die Zinsen eine Weile hoch bleiben. Angesichts der Hartnäckigkeit der Kerninflation und der anhaltenden Inflationsrisiken auf der Oberseite erscheint daher die derzeitige Markteinschätzung, dass ein Potenzial für Zinssenkungen im Umfang von 70 Basispunkten im Jahr 2024 besteht, wohl allzu optimistisch. Erst ein schwerer Wirtschaftsabschwung würde die EZB hier zum Handeln zwingen. So bekräftigte auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Zinsen so lange hoch bleiben werden, wie es zur Zähmung der Preise erforderlich ist – selbst wenn die Konjunktur schlingert.