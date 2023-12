Das ist besonders für Investoren relevant, die sich auf regelmäßige Kapitalerträge, etwa Zinsen oder Dividenden, konzentrieren. Die Inflation ist für diese einkommensorientierten Anleger in zweierlei Hinsicht riskant: Erstens untergräbt die Teuerungsrate die Kaufkraft zukünftiger Zahlungen. Zweitens steigt mit der Inflation normalerweise das Zinsniveau, was sich wiederum negativ auf die Bewertungsmodelle von Ertragswerten auswirkt. Deswegen hierzu ein paar Tipps:

2. Kürzere Laufzeiten bei festverzinslichen Wertpapieren

Je langfristiger die Cashflows eines festverzinslichen Wertpapiers sind, desto sensibler sind sie für Änderungen des Zinsniveaus. Folglich sollten Anleger bei festverzinslichen Wertpapieren kürzere Laufzeiten bevorzugen. Ohnehin erhält man aktuell bei ca. fünfjähriger Laufzeit noch etwa gleich viel Zinsen wie bei Zehnjährigen.

3. Auf Risikoprämie achten

Wer Unternehmens- statt Staatsanleihen kauft, sollte darauf achten, dass man für das zusätzliche Risiko eine angemessene Risikoprämie erhält (den sogenannten Credit Spread) für das höhere Ausfallrisiko im Vergleich zum Besitz einer Staatsanleihe mit derselben Laufzeit.

4. Gold

Gold profitiert in einem inflationären Umfeld. Insbesondere dann, wenn die Realzinsen sinken. Ebenso ist es für den globalen Rohstoff Gold vorteilhaft, wenn der relative Wert der eigenen Landeswährung zurückgeht. Ein Investment in Gold können Investoren auf vielfältige Weise angehen: etwa durch den direkten Besitz von Goldbarren, in Wertpapieren wie ETFs, die Goldbarren halten, oder in Aktien von Goldminenunternehmen.

5. Real Assets

Land, Infrastruktur und natürliche Ressourcen (Rohstoffe, Agrar) gewinnen in einer Inflationsphase in der Regel an Wert. Das wirkt sich positiv auf Unternehmen aus, deren Geschäftsmodelle sich um solche Realwerte drehen. Außerdem sind Preisanstiege in einem inflationären Umfeld nicht gleichmäßig verteilt. Oft konzentrieren sie sich auf Werte, die von Engpässen in der globalen Lieferkette betroffen sind. Bestimmte physische Rohstoffe können so von einem anhaltendem Inflationsdruck wiederum profitieren.

6. Volatilität ausnutzen

Die Angst der Anleger vor der Inflation kann zu übertriebenen Marktbewegungen führen. Dadurch können sich interessante Anlagemöglichkeiten in Werten ergeben, die aufgrund von übertriebenen Inflationssorgen überverkauft sind.

7. Vorsicht bei hoch bewerteten unrentablen Wachstumswerten

Unternehmen, die erst in Zukunft mit hohen Cashflows rechnen, sind besonders durch einen Anstieg der Inflation gefährdet. Denn die jetzige Bewertung fußt zumeist auf der Diskontierung zukünftiger Erträge. Steigen jedoch die Zinsen, wird der Diskontierungsfaktor höher und der Unternehmenswert fällt. Das führt regelmäßig zu Kursverlusten bei Wachstumsaktien.

8. Ausländische Währungen

Währungen von Schwellenländern können in einem globalen inflationären Umfeld profitieren, vor allem wenn ihre Wirtschaft weitgehend auf Rohstoffe und natürliche Ressourcen basiert.

