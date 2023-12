Doch ob die Vormachtstellung des Bitcoin wirklich zementiert ist, lässt sich nicht sicher sagen: Bitcoin mag zwar der Platzhirsch sein, manche Altcoins aber sind mit ihren Zusatzfunktionen und ihrer Unternehmenseigenschaft die Angreifer, die nur darauf warten den Bitcoin abzulösen. Was bedeutet das für Anleger? Bitcoin ist derzeit die einfachste Wette. Doch wer sich wirklich mit den Alternativen beschäftigt, wird das ein oder andere unentdeckte Juwel finden können. Coins mit einem vom Markt noch nicht entdeckten Wert. Value-Investing auf einem neuen Level also.

Fast verwegen angesichts der Aufs und Abs des Wertes: Bitcoin wird mittlerweile als „sicher“ betrachtet, während viele Altcoins als riskante Investitionen gelten. In Zeiten der Unsicherheit neigen Anleger dazu, Risiko zu meiden. Dies führt zu einem verstärkten Zustrom von Kapital in Bitcoin, während einige Altcoins auf der Strecke bleiben.

Aber warum steigt der Bitcoin, während viele Altcoins einen steinigen Weg gehen? Hier kommt die persönliche Empfindung ins Spiel. Altcoins, auch wenn sie innovativ und vielversprechend sind, sind oft von Aufmerksamkeit und Vertrauen der Anleger abgeschnitten. Und die Dominanz von Bitcoin hat eine selbstverstärkende Wirkung: Je mehr Menschen in Bitcoin investieren, desto mehr wird es als der sichere Hafen wahrgenommen, und desto stärker steigt seine Dominanz. Zumindest in Zeiten der Inflation.

Der Bitcoin - der Ursprung aller Kryptowährungen hat nicht nur einen erstaunlichen Höhenflug hingelegt, sondern sich auch als digitales Gold etabliert. Bitcoin ist bereits so lange präsent, sein Name ein Synonym für die Kryptowelt und so steht er für viele Anleger für Sicherheit und Stabilität in einer Welt der Achterbahnen. Angesichts politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen und Inflation wird Bitcoin mehr und mehr als Absicherung gegen traditionelle Währungen gesehen. Ein digitaler Hort, der Anleger vor den Launen der Inflation schützt.

In den vergangenen Jahren hat die Kryptowelt eine Achterbahnfahrt sondergleichen erlebt. Rekorde purzelten so schnell wie sie entstanden.

