Da sich die Situation in der Ukraine über Monate hinweg nicht wirklich entspannte, schien wenig dafür zu sprechen, dass in absehbarer Zeit überhaupt wieder ein Ölpreis deutlich unter 100 US-Dollar erreichbar sein würde, auch wenn die Abkoppelung von russischen Öl- und Gas-Lieferungen gute Fortschritte machte. Doch bereits fünf Monate später durchbrach der Ölpreis signifikant die 100-US-Dollar-Marke nach unten und stabilisierte sich in den letzten Monaten zwischen 70 und 80 US-Dollar.

Die Energiepreise waren wesentlicher Treiber für die Inflation. Von dieser Seite her ist somit in den nächsten Monaten eher wieder eine Verschärfung zu erwarten. Die Notenbanken haben das offenkundig im Auge. Beispielhaft sei hier Robert Holzmann, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB) zitiert, der im EZB-Rat als „Falke“ gilt (Befürworter einer restriktiven Geldpolitik) und darauf verweist, dass Lohnverhandlungen und steigende Ölpreise den Rückgang der Teuerung im Euroraum bedrohen würden: "Es gibt Schocks, die uns zwingen könnten, höher zu gehen.“ Zinsgipfel hin oder her, der Ölpreis könnte den Notenbanken noch in die Suppe spucken.

