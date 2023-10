FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Gruppe Letzte Generation

Zu einer "Massenbesetzung" in der Berliner Innenstadt hatten die Klimaaktivisten aufgerufen. Doch die Resonanz war kläglich - nach Polizeiangaben kamen gerade mal 600 Unterstützerinnen und Unterstützer, um die Straße des 17. Juni zu blockieren. Kommt dann noch dazu, dass sich parallel die "Fridays" über die Bewertung des Hamas-Terrors in Nahost zu spalten drohen, ergibt sich ein tristes Bild des aktuellen Klima-Protests. Vor allem die "Letzte Generation" sollte dringend ihre Strategie ändern und mehr auf Überzeugungsarbeit setzen. Mit guten Argumenten schafft man das, was mit Festkleben nicht gelingen kann - viele Menschen auf seine Seite zu ziehen./zz/DP/zb