Nur kurz nach der Übernahme des Bergbaukomplexes La Parrilla in Durango, Mexiko, meldet der angehende Silberproduzent Golden Tag Resources (TSX.V: GOG; OTCQB: GTAGF; FSE: GTD, demnächst Silver Storm Mining Ltd) erste ermutigende Bohrergebnisse unmittelbar unterhalb des letzten abgebauten Stollens.

Drei untertätige Bohrungen (Q-23-001; Q-23-003 und Q-23-005) bestätigen und erweitern eine mineralisierte produktionsnahe Zone, die bereits vom Vorbesitzer First Majestic Silver definiert worden war. 110 Meter unterhalb des letzten in diesem Gebiet abgebauten Stollens konnte die Mineralisierung auf einer Streichlänge von 100 Metern erweitert werden. Das zusätzliche Erzvolumen, das die historisch gemessenen Gehalte von 260 g/t Silberäquivalent (AG.Eq.). bestätigt, wird die geplante Wiederinbetriebnahme der Mine voraussichtlich erleichtern.

Greg McKenzie, President und CEO, kommentierte: „Innerhalb einer Woche nach dem Erwerb von La Parrilla hat unser Team erfolgreich mit Untertagebohrungen begonnen und wir sind stolz darauf, unsere ersten Bohrergebnisse von diesem Weltklasse-Silberprojekt bekannt zu geben. Innerhalb weniger Wochen waren wir in der Lage, die vorhandene Bergbauflotte und das Personal zu nutzen, um den Betrieb wieder aufzunehmen und den Zugang zu weiteren Bohrstellen zu erweitern. Wir gehen davon aus, dass dies bis zum Ende des Jahres 2023 so weitergehen wird. Die heute gemeldeten Ergebnisse befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Erschließungs-, Belüftungs-, Strom- und anderen Diensten, die die Wiederaufnahme des Betriebs zu gegebener Zeit unterstützen werden.“

Die Bohrlöcher Q-23-001, Q-23-003 und Q-23-005 wurden neigungsabwärts unterhalb und entlang des Streichens nördlich der Zone C460B gebohrt, einem Gebiet, das von First Majestic mit einem historischen Gehalt von etwa 260 g/t Ag.Eq. abgebaut und beprobt wurde.

Fazit: Der historische Silberminenkomplex La Parrilla besteht aus fünf Untertageminen und einem Tagebau, die zwischen 2005 und 2019 insgesamt 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert haben. Die Mühle vor Ort hat eine Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag. Greg McKenzie hat das Projekt in Contrarian-Manier, während das Sentiment im Rohstoffsektor sehr negativ ist, erworben. Die jetzt laufenden Bohrungen und weitere Arbeiten vor Ort sollen die geplante Wiederaufnahme der Silberproduktion bestmöglich absichern.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Golden Tag Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Golden Tags Resources sowie Homerun Resoruces und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Golden Tag Resources und Homerun Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.