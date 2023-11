Die Dividende werde für das Geschäftsjahr 2023 auf 77 Cent pro Aktie steigen, gegenüber 70 Cent im Vorjahr, teilte die Deutsche Telekom mit. CEO Tim Hoettges sagte, dass die Erhöhung die Investoren entschädigen werde, die einen Schlag auf den Aktienkurs hinnehmen mussten, als das Unternehmen vor zwei Jahren Kapital aufnahm, um seine Position in T-Mobile US zu erhöhen. Die Deutsche Telekom hat ihren Anteil an der US-Sparte, die den größten Teil ihres Umsatzes ausmacht und ein wichtiger Wachstumstreiber ist, kontinuierlich erhöht.

"Unsere Aktionäre vertrauen uns und unterstützen unsere Strategie seit vielen Jahren in der Erwartung, dass wir das uns von ihnen zur Verfügung gestellte Kapital sinnvoll einsetzen", so Höttges in einer Erklärung. "Sie haben damals die daraus resultierende Verwässerung ihres Anteils an der Deutschen Telekom in Kauf genommen, die wir nun durch den Aktienrückkauf in gewissem Umfang kompensieren werden."