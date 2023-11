Liebe Leserinnen und Leser,

Canada Nickel veröffentlicht positive Machbarkeitsstudie

Canada Nickel gab vor wenigen Tagen die Ergebnisse der bankfähigen Machbarkeitsstudie für sein zu 100 % unternehmenseigenes Nickelsulfidprojekt Crawford bekannt, die eine deutlich verbesserte Wirtschaftlichkeit gegenüber der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalyse bestätigte, mit einem Kapitalwert nach Steuern (8%) von 2,5 Milliarden US$ und einem IRR von 17,1%. Dabei ist eine Erhöhung auf 2,6 Milliarden US$ und eine IRR von 18,3 % mit prognostizierten Steuergutschriften für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung möglich. Die Studie basiert auf einer jährlichen durchschnittlichen Nickelproduktion von 83 Millionen Pfund über eine Lebensdauer von 41 Jahren. Die prognostizierten Einnahmen belaufen sich auf mehr als 48 Milliarden US$, d. h. mehr als 1 Milliarde US$ pro Jahr während der Projektlaufzeit. Die Umsetzung des unternehmenseigenen IPT-Karbonisierungsverfahrens (In-Process Tailings) wird voraussichtlich die Abscheidung und Speicherung von 1,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich, während der 27-jährigen Spitzenzeit ermöglichen, wovon der Großteil an Dritte verkauft werden soll.

Crawford in Timmins, Ontario, Kanada, ist das zweitgrößte Nickelvorkommen der Welt. Sobald es in Produktion ist, wird es voraussichtlich auch eine der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas werden und während der Projektlaufzeit einen negativen Nettobeitrag zum CO2 leisten.

Parallel zur Fertigstellung der Studie arbeitet Canada Nickel aktiv daran, alle erforderlichen Genehmigungen auf Bundes- und Provinzebene zu erhalten und mit seinen Beratern Scotiabank, Deutsche Bank und Cutfield Freeman bis Mitte 2025 ein Finanzierungspaket zu schnüren. Im Anschluss daran würde eine Entscheidung über den Baubeginn von Crawford mit dem Ziel der ersten Produktion bis Ende 2027 fallen.

News: Canada Nickel gibt positive bankfähige Machbarkeitsstudie für sein Crawford-Nickelsulfid-Projekt bekannt

Unternehmensnews

American Future Fuel veröffentlicht positive Probenergebnisse

American Future Fuel veröffentlichte kürzlich weitere Ergebnisse der radiometrischen Untersuchung von Proben aus dem Phase-1-Bohrprogramm auf dem Uranprojekt Cebolleta. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 4,7 Meter mit 0,17% U3O8.

Die Ergebnisse sind nach wie vor sehr vielversprechend, da die radiometrischen Äquivalentdosiswerte von U308, die im Rahmen der zwei weiteren Bestätigungsbohrungen ermittelt wurden, eng mit den historischen Daten aus dem näheren Umfeld korrelieren.

News: American Future Fuel bringt zweites Bohrloch mit positiven Ergebnissen nieder und bestätigt die historischen Daten

Aurania Resources erhält Darlehen und gibt Details zum neuen ekuadorianischen Präsidenten bekannt

Aurania Resources gab kürzlich bekannt, dass Daniel Noboa nach einer Stichwahl am 15. Oktober zum Präsidenten von Ecuador gewählt wurde. Noboas Wahlkampf konzentrierte sich auf die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Anziehung ausländischer Investitionen und die Sicherheit. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses Ergebnis die politische Stabilität und das Vertrauen der internationalen Investoren in das Land wiederherstellen kann. Es wird erwartet, dass Noboa sich auch für eine verantwortungsvolle Exploration und einen verantwortungsvollen Bergbau einsetzen wird. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein Chairman, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron zugestimmt hat, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von bis zu 1.000.000 CA$ zu gewähren.

News: Aurania gibt vorläufige Wahlergebnisse und Darlehensvertrag bekannt

Calibre Mining plant Aktienrückkauf

Calibre Mining gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es beabsichtigt, ein normales Emittentenangebot zum Rückkauf zu machen, bestimmte seiner ausstehenden Stammaktien zurückzukaufen. Die Anzahl der Aktien, die während des Zeitraums des Angebots vom 23. Oktober 2023 bis zum 22. Oktober 2024 erworben werden sollen, wird 33.159.091 Aktien nicht überschreiten, was ungefähr 10 % der am 12. Oktober 2023 im Umlauf befindlichen Aktien entspricht, mit Ausnahme der Aktien, die von Direktoren, leitenden Angestellten und Hauptaktionären gehalten werden. Die tatsächliche Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots erworben werden können, und der Zeitpunkt des Erwerbs werden von der Geschäftsführung von Calibre festgelegt. Zum 12. Oktober 2023 waren 458.828.290 Aktien ausgegeben und im Umlauf, und der Streubesitz bestand aus 331.590.911 Aktien.

News: Calibre Mining kündigt normales Emittentenangebot zum Aktienrückkauf an

IsoEnergy schließt Privatplatzierung ab

IsoEnergy meldete vor wenigen Tagen, dass es seine zuvor angekündigte vermarktete Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen des Unternehmens abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 8.134.500 Zeichnungsscheine zu einem Preis von 4,50 $ pro Zeichnungsschein aus, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 36.605.250 $ einbrachte. Das Angebot wurde von den Kerninvestoren NexGen Energy Ltd., Mega Uranium Ltd. und Energy Fuels Inc. geleitet, wobei die Aufstockung des Angebots von Sachem Cove Partners LLC geleitet wurde und die teilweise Ausübung der Option des Vermittlers einschloss. Der Nettoerlös des Angebots wird für das Arrangement, die Exploration und Erschließung der Urananlagen des Unternehmens sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

News: IsoEnergy gibt Abschluss einer 36,6 Millionen Dollar Privatplatzierung bekannt

Queens Road Capital zahlt erhöhte Dividende

Queens Road Capital kündigte jüngst seine jährliche Dividende in Höhe von 0,019 CA$/Aktie, zahlbar am 16. November 2023, an. Die Dividende ist an alle Aktionäre zahlbar, die am 6. November 2023 eingetragen sind. Die diesjährige Dividendenausschüttung ist eine Erhöhung von 0,002 CA$ gegenüber der letztjährigen Dividendenausschüttung, was einer einjährigen Erhöhung von 12 % und einer zweijährigen Erhöhung von 27 % entspricht und das Wachstum des Wandelschuldverschreibungsportfolios widerspiegelt.

News: Queen's Road Capital kündigt eine erhöhte Jahresdividende von 0,019 C$/Aktie an

Sierra Madre Gold & Silver prüft Abraumlageroptionen

Sierra Madre Gold & Silver beauftragte vor wenigen Tagen Stantec Consulting International LLC damit, die Optionen für die Ablagerung von Abraum auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra zu untersuchen. Die Vereinbarung wurde am 12. September 2023 unterzeichnet, wobei die detaillierten Arbeiten Anfang dieses Monats begonnen haben. Die Ergebnisse werden gegen Ende des vierten Quartals 2023 erwartet. Stantec führt derzeit zwei Studien für das Unternehmen durch.

Bei der ersten handelt es sich um eine globale Stabilitätsbewertung des genehmigten bestehenden Bergsenkungslagers (TSF), um die Menge an zusätzlicher Kapazität innerhalb des TSF zu bestimmen, wenn es auf Trockenschachtablagerung umgestellt wird. Dabei werden Stabilitätsfaktoren verwendet, die den Werten des kanadischen Staudammverbandes für den Sicherheitsfaktor entsprechen oder diese übertreffen. Bei der zweiten Studie handelt es sich um eine Studie zur Auslegung und Kapazität eines neuen TSF innerhalb der derzeitigen Grenzen der Umweltverträglichkeitsprüfung.

News: Sierra Madre beauftragt Stantec Consulting mit der Prüfung von Abraumlageroptionen

Torq Resources vermeldet zwei hochkarätige Neuentdeckungen

Torq Resources gab jüngst die ersten Ergebnisse seines Phase-III-Bohrprogramms auf seinem Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt (IOCG) Margarita bekannt, das sich etwa 65 Kilometer nördlich der Stadt Copiapo in Chile befindet. Dabei identifizierte die Gesellschaft eine neue parallel verlaufende mineralisierte Struktur 200 Meter westlich der ursprünglichen Entdeckung Falla 13, wo eine Sulfidmineralisierung auf 42 Metern mit 1,1 g/t Gold und 0,48 % Kupfer durchteuft wurde. Darüber hinaus wurde im südlichen Bereich des Projekts beim Ziel Cototuda eine neue Zone mit einer Kupferoxidmineralisierung entdeckt, wo 132 Meter mit 0,48 % Kupfer durchteuft wurden. Schließlich wurden im historisch bebohrten strukturellen Korridor Margarita an der südwestlichen Grenze des Grundstücks, wo Torq 62 Meter mit 0,49 % Kupfer und 134 Meter mit 0,29 % Kupfer bohrte, breite Zonen mit Kupferoxidmineralisierung entdeckt.

News: Torq bohrt zwei neue Entdeckungen im IOCG-Projekt Margarita: 42 m mit 1,1 g/t Gold und 0,48 % Kupfer auf neuer Struktur in der Nähe der Entdeckung Falla 13 und 132 m mit 0,48% Kupfer im Zielgebiet Cototuda

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

